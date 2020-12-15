Сегодня возле ВР и других органов госвласти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий.

В правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности, киевлян предупреждают о возможных ограничениях движения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии в усиленном режиме обеспечивают общественную безопасность и правопорядок.

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"Сегодня возле Верховной Рады и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале», - говорится в сообщении.

Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу для соблюдения митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.

В полиции также сообщили, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы. «Поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеуказанной информации», - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 15 декабря собираются ФОПы с требованием разрешить им работать в период усиленного карантина с 8 по 24 января и отменить кассовые аппараты. Предприниматели предлагают не платить разовую помощь в размере 8 тысяч гривень, взамен - предоставить им дотации. Также протестующие заговорили об установлении палаток на Майдане Независимости.

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Авторы: Андрей Василюк, Юлия Янкевич