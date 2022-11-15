Сейчас все материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за прославления Российской Федерации в Киево-Печерской Лавре.

"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир", - говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

В частности, следствие осуществляется по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

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Сейчас все материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Скандал с прославлением РФ в Киево-Печерской Лавре

Священник Пцу Михаил Омелян в Facebook заявил, что в одном из храмов в Киево-Печерской Лавре пели песню, в которой прославляли РФ.

Священник также обнародовал соответствующее видео, отметив, что получил его от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре.

Он выразил возмущение, что никто из верующих не обратил внимание на откровенно пророссийскую песню.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности изучает инцидент в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.

Позже настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь косвенно подтвердил подлинность видео с молитвой за Россию в одном из храмов лавры.