В машине с Силогавой была не жена, а любовница, выяснили журналисты.

Убитый в Днепре Джумбери Силогава, возможно, входил в группу одного из влиятельных местных криминальных авторитетов.

О возможной связи Силогавы с криминалитетом пишет Obozrevatel. На сайте You Control есть данные о физическом-лице предпринимателе Силогаве Джумбери Джумберовиче. Бизнес был зарегистрирован 14 октября 2014 года.

Основной вид деятельности - "Розничная торговля с лотков и на рынках с другими товарами". Кроме того, Силогава занимался организацией захоронений и предоставлением смежных услуг.

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Бывшая жена Силогавы Наталья рассказала ТСН.ua, что в день убийства в машине с ее экс-супругом была его любовница. "Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", - поделилась она.

У Силогавы было двое детей. 19 августа он запостил в Facebook фотографии с ними.

Примечательно, что сыновья подстрекали Силогаву противодействовать правоохранителям и снимали все на камеру.

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Вечером 29 августа появилась информация, что в Днепре разгорелся конфликт между пассажирами авто Jaguar и патрульными полицейсками (в паре работали мужчина и женщина). В результате конфликта полицейский выстрелил в мужчину, который до этого ударил его напарницу в лицо. Пострадавший - 38 летний Джумбери Силогава, умер на месте происшествия.

По сведениям Госбюро расследований, водитель машины игнорировал законные требования правил дорожного движения, а также агрессивно себя вел и имел призники признаки алкогольного опьянения.

В Офисе генпрокурора добавили, что правоохранители остановили машину, в которой были и взрослые, и дети, потребовали, чтобы они покинули салон, однако те требование проигнорировали. После этого полицейским пришлось применить силу. Применившего оружие полицейского задержали.

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