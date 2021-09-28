Создал организованную группу 46-летний житель столицы.

В Киеве на сбыте наркотиков разоблачили организованную группу.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, создал организованную группу, члены которой занимались изготовлением и сбытом психотропных и наркотических веществ на территории столицы, 46-летний киевлянин в течение января – сентября. В состав группы входило еще три человека, в том числе две женщины.

Злоумышленники оборудовали под нарколаборатории несколько помещений, где изготавливали амфетамин, который затем сбывали наркозависимым лицам через мессенджеры.

Правоохранители провели около 50 обысков по месту жительства фигурантов, в помещениях, оборудованных под нарколаборатории. В ходе следственных действий найдены и изъяты колбы, электронные весы, емкости с жидкостью и тому подобное.

Четырем лицам сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении с целью сбыта, а также в незаконном сбыте психотропных веществ, совершенном повторно, предметом которых было психотропное вещество в крупных размерах, совершенные организованной группой (ч.ч. 1, 3 ст. 307 УК Украины).

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения.

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине телеграм-платформ по продаже наркотиков.

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Автор: Светлана Закелова