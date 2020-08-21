В Киеве из-за незначительной аварии образовалась огромная пробка (фото, видео)
11:56, 21 августа 2020Происшествия
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На место происшествия вызвали полицию.
На Святошино через ДТП утворився затор
Утром в пятницу, 21 августа, в Святошинском районе Киева из-за незначительной аварии практически парализовано движение.
Читайте такжеВ столице на Левом берегу произошло масштабное ДТП с легковушкой, троллейбусом и грузовиком: движение ограничено (видео)Соответствующее видео пробки опубликовал Facebook-паблик «Киев оперативный».
«Ждут полицию», – говорится в подписи к видео.
Telegram-канал «Киев сейчас» опубликовал фото аварии:
«ДТП на Святошино под мостом. Огромная пробка».
На Святошино из-за аварии парализовано движение / фото Telegram-канал "Киев сейчас"
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