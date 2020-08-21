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В Киеве из-за незначительной аварии образовалась огромная пробка (фото, видео)

11:56, 21 августа 2020
Происшествия
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Читайте такжеВ столице на Левом берегу произошло масштабное ДТП с легковушкой, троллейбусом и грузовиком: движение ограничено (видео)Соответствующее видео пробки опубликовал Facebook-паблик «Киев оперативный».

«Ждут полицию», – говорится в подписи к видео.

Telegram-канал «Киев сейчас» опубликовал фото аварии:

«ДТП на Святошино под мостом. Огромная пробка».

На Святошино из-за аварии парализовано движение / фото Telegram-канал "Киев сейчас"

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Автор: Катерина Шварц

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