По словам коллеги пострадавшего, патрульные на месте происшествия препятствовали спасению мужчины

В одном из сел во Львовской области журналиста за съемку перевозки незаконно срубленных деревьев жестоко избили и привязали к бамперу грузовика. Случайные очевидцы этому помешали.

Об этом в Facebook сообщил коллега пострадавшего Владимир Явдык.

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По его словам, пострадавший остановил лесовоз, представился журналистом и начал снимать на камеру правонарушения. Однако злоумышленники набросились на него с кулаками.

Избив мужчину до потери сознания, лесорубы забрали у того деньги и камеру, а затем привязали потерпевшего веревкой к бамперу и тронулись.

Пытке помешали селяне, которые как раз проходили мимо.

"И тут приехала патрульная полиция. Со слов Василия (потерпевшего – УНИАН), жителей и жены Василия, полицейские две девушки и старший полицейский вели себя высокомерно, нагло, говорили всем людям бегом разойтись и дать дорогу лесовозу, потому что сейчас всех позабираем, запрещали снимать на камеры, то есть было понятно, что данные полицейские защищали садистов из лесхоза", – заявил Явдик.

На место происшествия также прибыли медики и госпитализировали пострадавшего. Однако помочь ему смогли только в частной клинике, заметил Явдык.

В полиции Львовской области подтвердили произошедшее. Правоохранители говорят, что сначала действительно получили вызов о нападении на 44-летнего жителя села в Сколевском районе, но вскоре поступило еще одно – о якобы открытии огня журналистом по работнику лесохозяйства. По этим фактам полиция открыла производства по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении журналиста.

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Автор: УНИАН