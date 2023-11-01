У фальшивомонетчика нашли самодельное устройство с ультрафиолетовой лентой для проверки купюр.

Житель города Арциз Одесской области самостоятельно изготавливал банкноты национальной валюты Украины номиналом 500 грн, которые сбывал за 150 грн за купюру.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, с помощью компьютера он делал скрин купюры, распечатывал ее и склеивал. С помощью лака "умелец" воспроизводил защитные элементы, которые внешне соответствуют банкноте Национального банка Украины, что придавало купюрам подлинный вид.

"Фальшивомонетчика задержали во время сбыта поддельных 23 500 гривен. Всего задокументирован факт сбыта дельцом поддельных 75 000 гривен", - рассказали в прокуратуре.

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Во время обыска помещения фигуранта изъяли ноутбуки, чернила, краску, клей, цветные карандаши, лезвие, самодельное устройство с ультрафиолетовой лентой для проверки купюр, экспериментальные образцы поддельных купюр номиналом 500 грн, факсимильную бумагу, черновые записи.

По данным регионального главка Национальной полиции, "художнику", который собственноручно изготавливал подделки - 43 года.

"Он распечатывал две стороны купюры, склеивал их и фломастерами и карандашами доводил банкноту до "товарного" вида", - рассказали в полиции.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины (ч. 1 ст. 199 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фальшивомонетчики в Украине

Напомним, правоохранители нейтрализовали группировку фальшивомонетчиков, которые собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США. Организатор - житель Ужгорода, который привлек к "бизнесу" двух сообщников – жителей Киева и Львова. Во время обысков изъято более 70 тыс. долларов, из них 50 тыс. – фальшивые.

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