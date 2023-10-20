Среди фламинго, посетивших Одесскую область, есть итальянец.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", что на Одесчине, прылетели более 1 тыс. розовых фламинго, которых также называют "фениксами".

Как сообщает администрация парка, на заповедной территории сейчас находится невероятное количество редких, которые присоединились к огромному "розовому поселению", которое поселилось в Одесской области еще за несколько месяцев до этого.

"В нацпарк "Тузловские лиманы" снова прилетели розовые гости. И это не те, что в этом году успешно загнездились на наших территориях. Как извещает наш ученый, розовых фламинго прилетело 1114 особей. Пока это наибольшее количество этих пернатых зафиксировано учеными на территории парка", - рассказали в администрации.

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Отмечается, что почти все прилетевшие птицы - взрослые, но есть и немного птенцов в этом году. Несколько птиц имеют "паспорта" - кольца белого цвета на ногах, но одесским ученым определить происхождение крылатых гостей не удалось. Одна птица была с синим кольцом, установлено, что он - итальянец.

Розовое чудо в Одесской области

Напомним, в мае 2023 года в национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые начали гнездование редкие розовые фламинго. Специалисты стало известно: более полутысячи фениксов обустроили 160 гнезд - птицам понравился местный пляж на берегу лимана и они расположились там. Тогда же местные ученые видели птиц с пластиковыми цветными орнитологическими кольцами - три красавца получили "паспорта" в Турции, один - во Франции. Кольцевание проводится с целью изучения биологии птиц: путей их миграций, расселения, продолжительности их перелетов, возраста, выживания, скорости размножения и тому подобное.

Впоследствии ученые рассказали, что в нацпарке впервые родились почти две сотни розовых птенцов.

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