В Харькове проходят обыски в райотделе полиции из-за подозрений в вымогательстве взяток у наркозависимых

Правоохранители подозревают нескольких сотрудников Киевского райотдела полиции города в освобождении наркозависимых от уголовной ответственности за взятки.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски в районном отделе полиции города из-за подозрений нескольких его сотрудников в освобождении наркозависимых от уголовной ответственности за взятки.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах региона, обыски в данный момент проводятся в Киевском райотделе полиции Харькова.

По данным правоохранителей, несколько сотрудников Киевского райотдела полиции подозреваются в том, что задерживали наркозависимых граждан «на горячем» (в момент опустошения «закладок» с наркотиками), после чего обещали им освобождение от уголовной ответственности в обмен на неправомерную выгоду.

«Ловили наркозависимых, когда они доставали закладки и вместо привлечения к уголовной ответственности, вымогали деньги», - рассказал источник.

Руководство Главного управления Нацполиции в Харьковской области пока данную информацию официально не комментирует.

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