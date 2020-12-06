Грузовое отправление в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом самолетом в Китай.

Сотрудниками Киевской таможни совместно с правоохранителями Национальной полиции и СБУ остановили незаконный вывоз 285 кг необработанного солнечного камня из Украины в Китай.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

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Грузовое отправление в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом самолетом в Китай. Свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

Национальной полицией янтарь изъят в рамках уголовного производства.

Сообщается, что это едва ли не самая крупная партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины.

Задержанная партия января

20 августа 2020 года в Закарпатской области на контрольно-пропускном пункте «Тиса» таможенники обнаружили более 100 килограммов янтаря в автобусе, который направлялся в страны Европейского Союза.

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Автор: УНИАН