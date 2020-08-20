На Закарпатье задержали автобус со 100 килограммами янтаря, который везли в ЕС (фото)

Камни обнаружили в конструктивной полости над колесом автобуса.

В Закарпатской области на контрольно-пропускном пункте «Тиса» таможенники обнаружили более 100 килограммов янтаря в автобусе, который направлялся в страны Европейского Союза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы Украины.

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Отмечается, что инспекторы обнаружили в автобусе, который осуществлял нерегулярные перевозки в страны Евросоюза, скрытые от таможенного контроля несколько мешков с янтарем.

«По внешним признакам обнаруженные камни похожи на янтарь. Его вес составляет более 110 килограммов», - уточнили в пресс-службе таможни.

Сейчас завершается полный таможенный досмотр автобуса, составляется протокол о нарушении таможенных правил.

В ведомстве сообщили, что драгоценные камни обнаружили в конструктивной полости над колесом автобуса, и добавили, что окончательный вес и стоимость скрытого товара будут установлены позже.

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Автор: Наталия Петервари