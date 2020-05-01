Правоохранитель узнал женщину, которая разрушила фонтан в Боярке

Девушка пояснила, что залезла на фонтан, потому что хотела сделать фото.

Участковый офицер полиции опознал женщину, которая выкарабкалась на фонтан в Боярке на Киевщине и сломала его. Это 20-летняя местная жительница.

Об этом сообщает портал Киев оперативный на странице в соцсети Facebook.

"С заявлением о повреждении фонтана в полицию обратилась работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан. Также полицейские обнаружили во время мониторинга сети Интернет соответствующее видео с хулиганскими действиями неизвестного лица", - говорится в сообщении.

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Полицейским девушка призналась в содеянном и пояснила, что с родной сестренкой на плечах хотела сфотографироваться на верхушке фонтана.

Как известно, фонтан принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 37 тысяч гривен.

Как сообщал ранее УНИАН, камеры наблюдения в городе Боярка Киевской области зафиксировали момент повреждения городского фонтана женщиной с ребенком на плечах. Женщина выкарабкалась на фонтан, который потом разбился.