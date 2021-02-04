Девушка погибла при попытке эвакуировать пациентов из горящей больницы.

Одной из жертв трагического пожара в областной инфекционной больнице Запорожья стала 26-летняя Ольга Глива – врач-анестезиолог, которая только в прошлом году закончила интернатуру.

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Об этом сообщается на сайте Запорожского государственного медуниверситета, в котором училась девушка.

«Медицина была ее призванием: Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов. Ольга Сергеевна сполна выполнила свою миссию на этой Земле - до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов», - говорится в сообщении.

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким погибших.

Коллеги Ольги рассказывают, что она была умной, сильной и жизнерадостной девушкой. Окончила университет с отличием, владела немецким языком.

После начала пандемии работала в реанимации с тяжелыми больными, отдавала работе всю себя. Иногда отрабатывала несколько суток подряд без отдыха.

Врач переболела коронавирусом, а после этого - еще раз вирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Несмотря на это, сразу после выздоровления она возвращалась в строй.

В ночь трагического пожара Ольга дежурила в реанимации, погибла, когда эвакуировала пациентов.

Коллеги погибшей организовали сбор средств, чтобы поддержать ее близких.

Пожар в больнице в Запорожье

В ночь на 4 февраля на первом этаже нового корпуса Областной инфекционной клинической больницы Запорожья произошел пожар.

По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

Спасатели обнаружили тела 4 человек, из которых - один медицинский работник.

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Автор: Дмитрий Захаров