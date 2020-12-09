Сегодня ночью в центре Полтаве вспыхнул пожар в здании кинотеатра Котляревского, в котором также находится ночной клуб, ресторан и караоке-клуб.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, по данным оперативных служб возгорание в бывшем здании Дома дворянского собрания, началось около 04:20.
Из-за тушения огня движение в центре города перекрыто. Маршрутки едут в объезд, а троллейбусы не ездят.
По предварительным данным, сначала загорелся ресторан "Терасса", потом огонь перекинулся на ночной клуб "Версаль" и караоке "Граммофонъ". Также, по предварительным данным ГСЧС, погибших и потерпевших в результате пожара нет.
По состоянию на 07:00 утра тушения пожара продолжается. Задействовано 14 единиц техники и 50 человек личного состава.
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