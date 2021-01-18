Среди возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

В Одессе полиция рассматривает две версии причины возгорания в трехэтажном отеле на ул. Посмитного, в котором 17 января погибли два человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара. Среди них – неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

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Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По состоянию на 09:00 понедельника установлено, что в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Также в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения были доставлены пять человек.

Пожар в отеле Одессы: что известно

Вечером 17 января в курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, на ул. Посмитного, загорелся трехэтажный отель.

По данным мэрии города, сейчас в больнице находятся двое потерпевших, погибли мужчина и женщина. Одиннадцать человек вчера поселили в другой гостинице.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая