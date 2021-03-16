В Киеве спасатели ликвидировали возгорание в заведении общественного питания.
Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
15 марта в 20:22 спасателям сообщили о пожаре на ул. Сагайдачного, 10.
Работники ГСЧС установили, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания с дальнейшим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытие между 1 и 2 этажом.
Спасатели сразу приступили к тушению пожара. В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв.м, и в 21:39 ликвидировано.
К тушению было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.
Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.
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