Возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания.

В Киеве спасатели ликвидировали возгорание в заведении общественного питания.

Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

15 марта в 20:22 спасателям сообщили о пожаре на ул. Сагайдачного, 10.

Работники ГСЧС установили, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания с дальнейшим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытие между 1 и 2 этажом.

Спасатели сразу приступили к тушению пожара. В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв.м, и в 21:39 ликвидировано.

К тушению было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

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Автор: Людмила Жерновская