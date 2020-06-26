В Киеве горит кафе (видео)
23:14, 26 июня 2020Происшествия
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Пожар случился в заведении "Ярославов двор", которое окружено сосновым лесом.
Кафе находится на выезде из города в сторону Житомира / фото Эспрессо
В Киеве по адресу проспект Победы, 139а, на выезде из города в сторону Житомира, горит кафе.
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Об этом сообщает Еспресо.TV.
Известно, что по этому адресу расположено кафе "Ярославов двор". Здание окружено сосновым лесом.
На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, три "скорых" и полицейские.
Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева минувшей ночью произошел пожар в павильонах с вторичным сырьем и овощами, в результате которого погибла женщина.
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