В Киеве горит кафе (видео)

Пожар случился в заведении "Ярославов двор", которое окружено сосновым лесом.

В Киеве по адресу проспект Победы, 139а, на выезде из города в сторону Житомира, горит кафе.

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Об этом сообщает Еспресо.TV.

Известно, что по этому адресу расположено кафе "Ярославов двор". Здание окружено сосновым лесом.

На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, три "скорых" и полицейские.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева минувшей ночью произошел пожар в павильонах с вторичным сырьем и овощами, в результате которого погибла женщина.

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