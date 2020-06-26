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В Киеве горит кафе (видео)

23:14, 26 июня 2020
Происшествия
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Кафе находится на выезде из города в сторону Житомира / фото Эспрессо

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Об этом сообщает Еспресо.TV.

Известно, что по этому адресу расположено кафе "Ярославов двор". Здание окружено сосновым лесом.

На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, три "скорых" и полицейские.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева минувшей ночью произошел пожар в павильонах с вторичным сырьем и овощами, в результате которого погибла женщина.

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