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На Подоле горит закрытое на карантин заведение (видео)

22:22, 29 апреля 2020
Происшествия
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Cотрудники ГСЧС пытаются потушить пожар / Фото Игоря Серого/ТСН

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на первом этаже здания, где расположено заведение. Оттуда сейчас валит густой дым. Окна на втором этаже двухэтажного здания открыты.

На месте работают сотрудники ГСЧС, но пока никак происшествие не комментируют.

Фото Игоря Серого/ТСН

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы.

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