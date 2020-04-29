На Подоле горит закрытое на карантин заведение (видео)

По предварительной информации, огонь вспыхнул на первом этаже здания.

В среду вечером, 29 апреля, в Киеве на улице Сагайдачного возник пожар в закрытом на карантин заведении.

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на первом этаже здания, где расположено заведение. Оттуда сейчас валит густой дым. Окна на втором этаже двухэтажного здания открыты.

На месте работают сотрудники ГСЧС, но пока никак происшествие не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы.