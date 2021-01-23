Она арестована на 60 суток.

Киевский районный суд г. Харькова избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о пожаре в доме для пожилых людей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

43-летней жене арендатора пансионата Вячеслава Кравченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения Кравченко.

Смертельный пожар в Харькове: что произошло

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основные версии возникновения пожара в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или с электроприборами, а также из-за замыкания электросети.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем лицам, среди них - владелец дома, который сдал здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением, а также администратор.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

В связи с трагедией президент объявил 23 января днем траура.

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Автор: Светлана Закелова