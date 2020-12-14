В Харькове во время тушения пожара в девятиэтажном жилом доме пожарные обнаружили тела двух человек.
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Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,14 декабря в 3:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем 9-этажном жилом доме на ул. Академика Вальтера, 7, в Киевском районе Харькова.
К месту вызова было направлено 6 оперативных пожарно-спасательных отделений с автоцистернами и автолестницей. Прибыв по вызову, спасатели установили, что пожар возник в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв. м. В результате пожара образовалась сильное задымление.
«Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС обнаружили тела двух погибших людей, личности которых устанавливаются. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировали 12 жителей», - говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 06:30 и ликвидирован полностью в 6:57.
К работам по пожаротушению привлекались около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.
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