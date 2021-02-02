Пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.

В городе Первомайск Николаевской области спасатели локализовали пожар, возникший в одноэтажном здании торгового центра «Эпицентр».

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 14:20 пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что угрозы распространения на рядом расположенные здании нет, организована бесперебойная подача воды.

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Согласно информации ведомства, в тушении задействованы 73 чел. и 19 ед. техники, из них от ГСЧС - 65 чел. и 15 ед. техники.

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Сегодня, 2 февраля, в 12:58 к спасателям поступила информация о пожаре в торговом центре «Эпицентр», расположенный в городе Первомайск Николаевской области.

Как сообщают источники УНИАН, по предварительной информации идет речь о поджоге. По подозрению в этом задержан один человек.

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Автор: Светлана Макринская