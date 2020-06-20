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В Киеве возле метро "Театральная" горит несколько этажей офисного здания (фото, видео)

22:11, 20 июня 2020
Происшествия
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Горит несколько этажей / фото "Общественное"

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании «Киевпроекта». Горят этажи между 9 и 12.

Как сообщает "Громадське", на месте работают примерно 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дорогу на улице Богдана Хмельницкого перекрыли.

Как сообщили на месте сотрудники ГСЧС, ориентировочная площадь возгорания 100-150 кв. м. Пострадавших нет. Предварительную причину возгорания не называют.

Сейчас основные силы пожарных уехали с места происшествия. Тушат отдельные очаги.

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