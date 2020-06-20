В Киеве возле метро "Театральная" горит несколько этажей офисного здания (фото, видео)

Ориентировочная площадь возгорания 100-150 кв. м.

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании «Киевпроекта». Горят этажи между 9 и 12.

Как сообщает "Громадське", на месте работают примерно 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дорогу на улице Богдана Хмельницкого перекрыли.

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого метро Театральная горит высотное здание «Киевпроекта» pic.twitter.com/IvFQ9IumgR — hromadske (@HromadskeUA) June 20, 2020

В Киеве загорелось высотное здание «Киевпроекта». На месте работают спасатели pic.twitter.com/URiGJOoO7Z — hromadske (@HromadskeUA) June 20, 2020

Как сообщили на месте сотрудники ГСЧС, ориентировочная площадь возгорания 100-150 кв. м. Пострадавших нет. Предварительную причину возгорания не называют.

Сейчас основные силы пожарных уехали с места происшествия. Тушат отдельные очаги.

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