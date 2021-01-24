В Лиманском районе Одесской области горела база отдыха.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 23 января примерно в 21:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на территории недействующей базы отдыха «Южная», в селе Сычавка.
Читайте такжеВ Одессе мальчик получил разряд тока на крыше вагона, он в тяжелом состоянииКак выяснилось, произошло возгорание семи деревянных домов на территории неработающей около 10 лет базы отдыха.
В 23:35 пожарные пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали на площади 250 кв. м.
В результате пожара уничтожены 7 и повреждены 2 дома, не допущено распространение огня на 13 зданий (всего на территории 22 дома).
Подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова.
Отмечается, что своевременное тушение пожара осложняли порывы ветра (15-18 м/с), большое расстояние до ближайшего источника воды (1 км) и отсутствие путей подъезда (очень много грязи).
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Люди не пострадали.
От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 28 человек личного состава.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на подъезде к турбазе несколько пожарных машин увязли в грязи, поэтому спасатели добирались до места ЧП пешком.
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