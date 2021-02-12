Пожар на судне / facebook.com/MaritimeAdm
Пожар на судне "Prince 4", которое вышло в Черное море из порта Николаева с грузом зерновых, ликвидировали.
Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины в Facebook.
К ликвидации пожара привлекли буксиры. Угрозы для членов экипажа нет. На момент инцидента экипаж и капитан судна отказались его покидать и боролись с огнем.
Пожар на судне "Prince 4": фото, видео
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