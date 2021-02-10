В начале июля 2020 года в Новоайдарском районе возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области.

Читайте такжеВ Днепре горел ТЦ: посетителей эвакуировали (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве напомнили, что в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали. Для искажения статистических показателей работники подразделений ГУ ГСЧС в Луганской области через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, как будто привлеченных к работе.

ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины должностным лицам грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Автор: Юлия Янкевич