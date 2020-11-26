Причины пожара неизвестны / фото ГСЧС
Сегодня, 26 ноября, в с. Воропаев Вышгородского района во время пожара в частном доме погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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"В результате возгорания погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в 11:41 пожар был локализован на площади 30 м кв., а в 12:02 - ликвидирован.
К тушению возгорания привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
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