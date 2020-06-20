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Черный дым и языки пламени: СМИ сообщили о ликвидации пожара в центре Киева и рассказали детали (фото, видео)

22:49, 20 июня 2020
Происшествия
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Из здания шел густой черный дым / фото Roman Lansky

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Как сообщает "Апостроф", на месте возле здания по улице Богдана Хмельницкого еще долго дежурили пожарные. Из-за ЧП бизнес-центр обесточен.

По информации издания, возгорание возникло на 10 этаже. В результате появления густого черного дыма последствия пожара видно было до 15 этажа.

Видео: "Апостроф"

Во время пожара черный дым, который выходил из окон здания "Киевпроекта", поднимался высоко в небо. Также из окна были видны языки пламени.

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