ДТП в Киеве устроил человек явно "не нашей национальности", узнали журналисты.

В Киеве водитель на иномарке "посчитал" отбойники, устроил аварию, был заблокирован и пытался сбежать.

Злоумышленник передвигался на авто "Hyundai", его поймали сотрудники одной из охранных компаний и передали сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По его данным, "неадекватный" водитель протаранил несколько машин и пытался скрыться.

Читайте такжеВ Киеве авто перевернуло маршрутку с людьмиНа канале также появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП.

"Гражданин явно не нашей национальности… посчитал отбойники на Шухевича, потом решил от нас убегать на Перова, после чего ловили его на Маяковского, устроил ДТП, после чего был заблокирован, пытался сбежать – поймали", – рассказал очевидец.

Ранее в ночь на 12 сентября в центре Киева полицейские гонялись за водителем на иномарке, который решил скрыться после того, как выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Водитель налетел на трех лежачих полицейских и почти лишился колеса. Позже злоумышленника поймали копы.

Автор: Екатерина Присяжнюк