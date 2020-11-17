В г. Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
32-летнему военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетнего лица (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 15 ноября 2020 года в 08:00, несовершеннолетняя жительница г. Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, поскольку незнакомец ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.
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На помощь девушке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападавшему не удалось.
Военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по указанным статьям – до 12 лет за решеткой.
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