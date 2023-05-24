Когда очевидцы вызвали полицию, россияне скрылись, но фото автомобилей сделать удалось.

В Германии россияне набросились с кулаками на украинца из-за того, что он отобрал у них триколор.

Об этом рассказал OBOZREVATEL сам пострадавший, бывший доброволец АТО. Он отметил, что увидел свадебный кортеж с российским флагом. Мужчина остановил авто, вышел и попросил пассажиров автомобиля убрать триколор, но в ответ услышал российский мат.

"Тогда я уже не сдержался, схватил этот флаг, древко поломал, стою с флагом и даже не знаю, куда его деть. Тут из машины выскакивают трое крепких молодых парней, из второй машины еще трое, выбежали их женщины. Мат, обиды, стали меня толкать, повалили на дорогу, толкали", – рассказал украинец.

Видео дня

Когда очевидцы вызвали полицию, россияне скрылись, но фото автомобилей сделать удалось.

"Когда полицейский меня спросил, зачем я вырвал российский флаг, я ему объяснил, что в Украине россияне под этим флагом убивают украинцев, детей, мирных людей. Россия - страна агрессор. Полицейский со мной согласился", – говорит пострадавший.

В последнее время появляется информация о судебных приговорах в Германии за поддержку российской агрессии

Так, на днях суд в Гамбурге отправил местного жителя на три года в тюрьму за публичное одобрение российской агрессии, его сообщнику дали шесть месяцев условно.

А в марте немца оштрафовали на 1500 евро за то, что он пришел на работу в футболке с буквой Z.

Вас также могут заинтересовать новости: