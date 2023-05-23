Приятель осужденного получил условный срок за помощь в создании логотипов с буквой Z.

В немецком Гамбурге суд приговорил местного жителя к трем годам тюрьмы за публичное одобрение российской агрессии против Украины. Об этом сообщает издание Die Welt.

Как пояснил журналистам представитель суда, приговор вынесен по совокупности преступлений, где оправдание войны против Украины было не единственным обвинением.

Так, 32-летний Марсель Й. признан виновным в нападении на журналиста, за что ему насчитали основную часть срока – 2 года и 4 месяца тюрьмы. Кроме того, мужчина оправдывал в соцсетях развязанную Россией войну против Украины и называл Украину "террористическим государством".

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"Он вел канал в сети Telegram, название и логотип которого были основаны на ультранационалистической российской партии "Другая Россия". Он также был признан виновным в нарушении Закона об оружии, потому что у него был запрещенный одноручный нож", – пишет издание.

Утверждается, что немец прославлял в соцсетях российского диктатора Владимира Путина и ультранационалиста Александра Дугина. Кроме того, он публично использовал символ российской военной агрессии букву "Z", демонстрация которого в Германии запрещена.

Одновременно был вынесен приговор и 35-летнему приятелю Марселя, который помогал в создании Телеграм-канала, прославляющего российскую агрессию. Этому человеку дали шесть месяцев заключения условно.

Позиция Германии по войне в Украине

В настоящее время Германия является одним из основных поставщиков оружия для Украины. При этом Берлин согласился с мнением Киева, что ни о каких мирных переговорах с Москвой не может быть речи, пока российские войска не уйдут с украинской территории.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок даже поссорилась со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто из-за того, что Будапешт блокирует новый пакет европейской помощи Украине и санкции против Москвы.

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