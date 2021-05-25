В Одесской области найден повешенным водитель мэра города Рени.
Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчину обнаружили повешенным в собственном доме, вчера, 24 мая.
На теле видимых следов насильственной смерти не обнаружили.
По факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»), в рамках которого будет проведена экспертиза.
Читайте такжеВ Одессе в служебном кабинете застрелился пограничникО смерти водителя сообщил в Facebook мэр Рени Игорь Плехов.
«Моя тень, ты ушел. (Мэр города – инвалид-колясочник, и водитель сопровождал его – УНИАН). Я просто плачу и плачет моя душа, хоть все считают, что я сильный», – написал мэр.
Он также разместил совместное фото с водителем.
Некоторые местные СМИ сообщили, что 58-летний погибший Юрий Бевза оставил предсмертную записку, из которой следует, что он осознает свой поступок, а также просит родных и близких не осуждать его. Он также написал, что на банковской карточке есть определенная сумма денег, которой хватит на похороны.
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