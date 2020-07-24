Захват авто с полицейским в Полтаве: за помощь в поимке беглеца обещают вознаграждение

Сумму в полиции пока не назвали.

Полиция Полтавской области пообещала денежное вознаграждение за помощь в поимке мужчины, удерживавшего в заложниках полицейского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин.

«Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая приведет к поимке особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается», - рассказал он.

По информации Гришина, злоумышленник уже объявлен в розыск и сегодня все отделы полиции получат на него ориентировку.

Читайте такжеНа Полтавщине всю ночь искали мужчину, который угрожал гранатой и захватил авто с полицейским (видео)

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптерами, вертолет.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram