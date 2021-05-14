Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, сообщили о подозрении начальнику одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области в покушении на убийство егеря.
Читайте такжеКровавые разборки в Николаевской области: двоим мужчинам прострелили ноги из-за земли (фото)Об этом информирует Государственное бюро расследований.
Следователи установили, что в августе 2018 года между начальником одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области и егерем возник конфликт относительно выполнения последним своих профессиональных обязанностей.
«В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины «Морской» полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. В дальнейшем полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.
13 мая полковнику полиции сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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