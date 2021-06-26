Следователям он рассказал, что перепутал потерпевшую со своей сестрой.

Полиция Харькова отпустила 37-летнего ранее судимого мужчину, которого задержали за нападение на 10-летнюю девочку.

Об этом говорится в сюжете Сегодня.

Мужчина накануне схватил за шею одну из девочек, которые сидели на скамейке у подъезда и разговаривали. Потерпевшая Анастасия на камеру журналистам объяснила, что тогда могла только "немножко дышать".

Подруга девочки говорит, что ей, в отличие от потерпевшей, удалось вовремя сбежать. 10-летняя Настя же пыталась кричать, но нападавшего это не остановило – он продолжал сжимать ей горло и опрокинул скамейку.

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Дети позвонили родителям, а те – в полицию. Следователям он рассказал, что перепутал девочек со своей сестрой. Это подтвердила и 10-летняя Настя: "Он говорил, что его сестра зашла в этот подъезд полчаса назад и не вышла".

Как оказалось, нападавшему – 37 лет, он имеет судимость за кражу. А сейчас в суде рассматривают еще одно производство – о его надругательстве над могилой. Нападение на ребенка квалифицировали как хулиганство, но после результатов экспертиз могут статью изменить.

Мужчину отпустили. Но жить ему негде – сестра продала квартиру и переехала. Журналистам родственница ответила, что брат никогда не нападал ни на детей, ни на соседей.

24 июня в Telegram-канале Труха / Харьков появилось сообщение о нападении на 37-летнего харьковчанина на девочку, которая играла в парке с подругой на улице Сергея Грицевна. Нарушитель успел нанести ребенку легкие телесные повреждения шеи. Копам обидчик заявил, что перепутал ее с сестрой.

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Автор: Яна Ставская