Журналисты поговорили с пострадавшей девушкой.

Несколько дней назад учитель на школьном выпускном в Кривом Роге изнасиловал выпускницу.

Журналисты издания Заборона поговорили с пострадавшей и рассказали о деталях изнасилования.

В материале рассказывается, что на выпускном все присутствующие употребляли алкоголь, в том числе потерпевшая девушка, а потом все родители и школьники разбрелись по территории. В один из моментов она почувствовала, как ее кто-то обнимает: позади стоял ее учитель хореографии.

"Сейчас пойду порешаю комнату", - сказал он.

Девушка рассказала, что учитель вскоре вернулся и молча повел ее за собой - она даже не успела сориентироваться, что произошло. Потом он привел ее в какую-то гримерку и закрыл дверь на ключ. Что произошло потом, она помнит плохо - просто в какой-то момент поняла, что стоит голая, а рядом голый учитель, который после этого ее изнасиловал.

"Поскольку я была пьяна, я была «телом» — он просто делал, что хотел. В какой — то момент я смогла только сказать, что без презерватива - нет. Он ответил что-то типа "малышка, успокойся, все хорошо", - рассказала она.

Девушка утверждает, что постоянно говорила учителю, что не хочет секса, но он ее не слушал и настаивал на втором разе.

"В какой-то момент зазвонил его телефон, после чего он открыл дверь и мы наконец вышли", - рассказала потерпевшая.

После всего, что произошло, девушка лишь вечером позвонила брату и рассказала, что произошло.

Решение обратиться в полицию давалось трудно - в участке маму с дочкой встретили хихиканьем об изнасиловании. Разговор длился часа два, а все, что говорила Оля, воспринимали так, будто она этого хотела. В полиции также не верили, что девушка девственница.

В райотделе ей предложили помириться с насильником и сыграть с ним свадьбу.

"А, да, сделай мне приятное? Ну, как мужчина я его понимаю, да", - сказал во время дачи показаний один из полицейских.

Осуждения со стороны полицейских поубавилось лишь после того, как они поговорили с гинекологом после осмотра.

Одноклассники обвинили девушку в желании хайпануть, добавив, что "у него даже не встал бы".

После этого маме девушки позвонила классная руководительница, которая обвинила Олю в том, что случилось, и попросила договориться с учителем, а не портить ему жизнь, - мол, на нем это плохо скажется, он пострадает.

С журналистами также связался отец одной из выпускниц, который тоже был на празднике и заявил, что девушка лжет. Мужчина добавил, что они родительским коллективом собираются встать на защиту «этого парня».

В школе сообщили, что не будут заключать новый договор с хореографом на следующий год. Одноклассницы не захотели также разговаривать на эту тему.

Адвокат девушки планирует инициировать внутреннее служебное расследование, в частности относительно поведения работников райотдела во время первого опроса, который проводили с критическими нарушениями.

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Учитель домогался учениц не один раз

СМИ узнали, что 28-летний учитель преподавал хореографию в нескольких школах, в частности той, где в одиннадцатом классе училась Оля. Потерпевшая рассказала, что старшеклассницам он постоянно домогалсястаршеклассниц и бросал в их сторону соответствующие шутки.

"Одноклассница говорила, что он как - то звал ее танцевать - но чтобы она пришла к нему без лифчика. При мне он подходил к однокласснице, которая просто сидела и даже не смотрела в его сторону - поправил ей волосы за ухо, улыбнулся, пошел дальше", - рассказала она.

Девушка рассказала, что не общалась с учителем и близко пересеклась с ним буквально раз.

"Ты не бойся, прижимайся ко мне, я не извращенец. Хотя все может быть", - сказал он на репетиции.

На одном из его уроков была даже классная руководительница класса, но она никак не реагировала на поведение учителя и лишь смеялась.

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Автор: Олег Давыгора