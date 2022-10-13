Он не выходил на связь с сентября.

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики убили дирижера филармонии Юрия Керпатенко.

Об этом сообщает журналистка Елена Ванина в социальной сети Facebook.

По ее словам, об этом стало известно от тех, кто находится в оккупированном городе.

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"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать и они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%. Я не знаю, мне хотелось бы, чтобы вся Украина об этом знала. Это был очень талантливый дирижер, а особенно аранжировщик", - говорится в сообщении.

Коллеги пишут, что Керпатенко перестал выходить на связь еще в сентябре.

Террор на Херсонщине

В начале июля правоохранителям было известно, что российские захватчики похитили на Херсонщине 457 человек. Среди них были чиновники, мэры и даже священники.

В июле сын экс-командира корабля "Славутич" Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексея Киселева заявил, что его отца похитили и обвинили в участии в террористической организации.

В начале октября стало известно, что в Херсоне захватчики похитили трех местных волонтеров, которые помогали горожанам.

Недавно сообщалось, что в Скадовске оккупанты похитили и убили сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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