Сейчас все имеющиеся данные о преступниках анализируются экспертами.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявляет, что стрелок, совершивший покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, имел сообщников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Енин сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий, которые так же переданы соответствующим экспертизам. Это все упростит нам поиск правонарушителя и его сообщников", - подчеркнул Енин.

Он также добавил, что завершение экспертиз по делу о покушении на Шефира требуют определенного времени.

Читайте такжеВ МВД назвали главную цель покушения на Шефира (видео)

"Мы продолжаем осуществлять достаточно сложные экспертизы. Их завершение потребует еще определенное время. Как только мы будем иметь дополнительные сведения, мы уже их получаем, но, к большому сожалению, мы не можем поделиться ими обществом", - заявил первый заместитель министра.

По его словам, сейчас нельзя объявлять определенные данные, чтобы преступник с сообщниками не воспользовались этой информацией и чтобы не скрыли дополнительные следы преступления.

Покушение на Шефира - детали

Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Виталий Саенко