Злоумышленнику, в частности, грозит серьезный штраф.

Жителю Волынской области придется ответить за дебош в приемной Министерства социальной политики Украины в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Отмечается, что 32-летний мужчина затеял разгром приемной, потому что обиделся на то, что ему не помогли найти невесту для заключения брака.

"В конце сентября этого года мужчина зашел в приемную граждан министерства и неожиданно начал стулом бить окна и опрокидывать офисную мебель и технику, сопровождая эти действия грубой бранью. Испуганные работники и посетители едва успели выбежать на улицу и вызвали полицию", - отмечают в прокуратуре.

Видео дня

Во время следствия выяснилось, что мужчина в Киеве проездом. В ведомстве добавили, что он не состоит на специальных учетах психиатра и нарколога, военную службу не проходил, официально не трудоустроен:

"Свою агрессию он объяснил жизненными неурядицами, мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе".

Теперь обвинительный акт в отношении мужчины за совершение хулиганства направлен в суд. За хулиганство ему грозит наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или пробационный надзор до 3 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Интересные новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске было открыто уголовное производство по факту нападения молодых людей на пожилых. Они били их ногами, брызгали газовым баллончиком в лицо и снимали весь процесс на видео, чтобы потом опубликовать в закрытых группах в соцсетях.

Пресс-служба областного управления полиции сообщила, что обнаружили правоохранители это видео во время мониторинга социальных сетей. Отмечалось, что к самим полицейским по этим фактам никто не обращался, заявлений от пострадавших не было.

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