Похититель свой поступок объяснил просто - поссорился с любимой и хотел поговорить.

В Сумах полицейским пришлось освобождать пленницу, которую похитил бывший любовник.

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29-летнюю женщину тот силой вытащил из квартиры, в чем была, посадил в машину и вывез в неизвестном направлении.

Крики, плач и сопротивления женщины увидели прохожие. Запомнили цвет машины и несколько цифр номерного знака и позвонили в полицию.

За пол часа копы разыскали похожую машину у гаражного кооператива, а внутри увидели плачущую девушку.

Похититель свой поступок объяснил просто - поссорился с любимой и хотел поговорить. Теперь за незаконное лишение свободы ему грозит до трех лет тюрьмы.

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Автор: УНИАН