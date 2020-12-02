В Сумах полицейским пришлось освобождать пленницу, которую похитил бывший любовник.
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29-летнюю женщину тот силой вытащил из квартиры, в чем была, посадил в машину и вывез в неизвестном направлении.
Крики, плач и сопротивления женщины увидели прохожие. Запомнили цвет машины и несколько цифр номерного знака и позвонили в полицию.
За пол часа копы разыскали похожую машину у гаражного кооператива, а внутри увидели плачущую девушку.
Похититель свой поступок объяснил просто - поссорился с любимой и хотел поговорить. Теперь за незаконное лишение свободы ему грозит до трех лет тюрьмы.
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