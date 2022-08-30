Предателем оказался 49-летний коренной харьковчанин, который с 2014 года проживает во временно оккупированном Донецке.

Служба безопасности Украины объявила подозрение предателю, который "строил" вражескую агентурную сеть на Харьковщине, привлекая преимущественно пенсионеров и "антимайдановцев".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении сказано, что его информаторы собирали данные о социально-политической обстановке в регионе, а также о расположении и перемещении военной техники и личного состава ВСУ. По данным СБУ, предателем оказался 49-летний коренной харьковчанин, который с 2014 года проживает во временно оккупированном Донецке.

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"В состав агентурной группы он привлекал жителей Харькова, преимущественно пенсионеров, участников пророссийских протестных акций так называемого "антимайдана" в 2014 году, которые стремятся воссоединения бывших советских республик и восстановления СССР", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что организатор сети был завербован и действовал по заданию представителей главного управления генштаба вооруженных сил РФ. В СБУ также рассказали, что во время следствия правоохранители задокументировали факт получения и передачи злоумышленником разведывательной информации о конкретных видах военной техники Вооруженных сил Украины, их количестве и движении по городу.

Сейчас следователи СБУ объявили предателю заочное подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников этой агентурной сети.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ задержала российского агента, который "наводил" ракетные удары по школам Николаева.

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