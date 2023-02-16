Священник УПЦ (МП) оправдывал вооруженную агрессию РФ и призвал жителей Донецкой области поддержать РФ на псевдореферендуме.

Суд заключил на семь лет священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) за коллаборационную деятельность во время российской оккупации Лиманского района Донецкой области.

Как говорится в сообщении сообщении Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook, спецслужба собрала неопровержимые доказательства вины еще одного священника, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

В частности, это настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской громады Донецкой области.

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"В период временной оккупации района он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал местных жителей поддержать захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "избрать" нового "главу" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации.

"Свою подрывную деятельность злоумышленник согласовывал с представителями командования военных группировок РФ", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после освобождения района.

"СБУ делает все, чтобы ни один предатель Украины и коллаборант не избежал ответственности. Отдельное внимание уделяем тем, кто, прикрываясь рясой, работает на врага. Подчеркиваю – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного наказания. Поэтому приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам", - подчеркнул глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему назначено наказание – семь лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 12 лет с конфискацией имущества.

Также сказано, что в 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в том числе 14 архиереев церкви. Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.

Освобождение Лимана

В начале октября 2022 года ВСУ установили контроль над Лиманом в Донецкой области. Город с конца мая находился в оккупации. По состоянию на 7 октября в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, которые появились во время российской оккупации.

Уже 29 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в освобожденные Святогорск и Лиман подвели электричество.

Отмечается, что поражение российской армии в Лимане очень больно ударило по репутации командования армии РФ, поэтому в их адрес посыпалась критика.

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