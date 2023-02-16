Суд заключил на семь лет священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) за коллаборационную деятельность во время российской оккупации Лиманского района Донецкой области.
Как говорится в сообщении сообщении Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook, спецслужба собрала неопровержимые доказательства вины еще одного священника, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.
В частности, это настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской громады Донецкой области.
"В период временной оккупации района он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал местных жителей поддержать захватчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "избрать" нового "главу" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации.
"Свою подрывную деятельность злоумышленник согласовывал с представителями командования военных группировок РФ", - сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после освобождения района.
"СБУ делает все, чтобы ни один предатель Украины и коллаборант не избежал ответственности. Отдельное внимание уделяем тем, кто, прикрываясь рясой, работает на врага. Подчеркиваю – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного наказания. Поэтому приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам", - подчеркнул глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему назначено наказание – семь лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 12 лет с конфискацией имущества.
Также сказано, что в 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в том числе 14 архиереев церкви. Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.
Освобождение Лимана
В начале октября 2022 года ВСУ установили контроль над Лиманом в Донецкой области. Город с конца мая находился в оккупации. По состоянию на 7 октября в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, которые появились во время российской оккупации.
Уже 29 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в освобожденные Святогорск и Лиман подвели электричество.
Отмечается, что поражение российской армии в Лимане очень больно ударило по репутации командования армии РФ, поэтому в их адрес посыпалась критика.