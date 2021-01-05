Судье Ивано-Франковского городского суда Ольге Бабий сожгли автомобиль марки Nissan Qashqai.
Читайте такжеВ Киеве задержан злоумышленник, который убил мужчину и поджег его квартируОб этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Высшего совета правосудия, о вмешательстве в деятельность судьи, которое Бабий адресовала председателю ВСП Андрею Овсиенко и генпрокурору Ирине Венедиктовой.
«Сообщаю, что 2 января 2021 года в 23:56 в г. Ивано-Франковске неизвестный, путем поджога, умышленно повредил автомобиль марки Nissan Qashqai фиолетового цвета, который принадлежит мне на праве собственности. В результате поджога автомобиль уничтожен», - говорится в сообщении.
По информации судьи, 3 января по данному факту полиция внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
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