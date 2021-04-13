Мужчина отомстил женщине за то, что она выбрала другого.

В селе Партизанское мужчина облил бензином и поджег машину знакомой.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста (видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Между ранее знакомыми женщиной и мужчиной возник конфликт.

Злоумышленник подошел к автомобилю, открыл дверь, облил салон транспортного средства бензином, поджег его и убежал.

Мужчину разыскали и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Идет следствие.

В сюжете ТСН сообщается, что мужчина отомстил женщине за то, что она выбрала другого.

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Автор: Людмила Жерновская