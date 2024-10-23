Минобороны также направляет инспекцию для проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП.

Подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней в Закарпатской области отказали в мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны Украины.

"В связи с преступлением, вызвавшим значительный резонанс в обществе и касающимся подозрения в изнасиловании несовершеннолетней, где фигурируют лица, которые якобы пытались мобилизоваться в ряды Вооруженных сил для избежания наказания, Министерство обороны Украины сообщает следующее. По состоянию на сейчас известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на их обращения в Обуховский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (Киевская область) для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению.

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Кроме того, сообщается, что для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела Минобороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП.

"В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР", - отметили в министерстве и добавили, что продолжают сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения правопорядка и законности.

Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Как сообщалось, в августе 2021 года в поселке Верхние Ворота (Закарпатская область) трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Свои издевательства они сняли на видео, которое затем распространили среди одноклассников.

Воловецкий районный суд приговорил подозреваемых к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком. Закарпатский апелляционный суд отменил этот приговор и назначил новое судебное разбирательство.

22 октября 2024 года консультант благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Пшеничная сообщила, что обвиняемые в изнасиловании пытаются мобилизоваться в армию, чтобы избежать наказания. По ее словам, двое обвиняемых уже достигли совершеннолетия, а третьему должно исполниться 18 лет в ноябре.

21 октября первые двое не явились на судебное заседание, поскольку якобы получили повестки и должны были явиться в Обуховский ТЦК.

Пшеничная отмечает, что подозреваемые не имеют военного образования и не проходили срочную службу, поэтому их не могли мобилизовать без добровольного согласия.

Женщина добавила, что именно через Обуховский ТЦК в 2023 году мобилизовали полицейских из Кагарлыка, обвиняемых в изнасиловании женщины.

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