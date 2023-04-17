В обязанности мужчины входил уход за пациенткой, но отношения у них не сложились.

В Винницкой области сотрудник частной больницы задушил пациентку. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

О смерти 42-летней пациентки больница сообщила полицейским вечером 13 апреля. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть наступила из-за механической асфиксии, т.е. удушения.

По подозрению в убийстве был задержан 47-летний сотрудник больницы, который ухаживал за этой пациенткой. Как выяснилось, между ними регулярно возникали конфликты.

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Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – преднамеренное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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