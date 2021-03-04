Погиб молодой мужчина, помогавший ремонтировать грузовик, который стоял на обочине.

Сегодня в Одесской области фура врезалась в припаркованный грузовик, один человек погиб.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла на трассе Киев-Одесса, недалеко от села Петроверовка Березовского района, примерно в 05:00.

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Предварительно установлено, что 35-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF.

«28-летний мужчина, который в это время помогал владельцу DAF ремонтировать автомобиль, получил тяжелые травмы, от которых скончался в автомобиле скорой помощи», - сообщили в главке.

Водитель, который совершил аварию, госпитализирован.

В настоящее время полицейские работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая