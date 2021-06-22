Во Львовской области задержали мужчину за жестокое обращение с животным - он расчленил собаку.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.
"Сегодня, около 8 часов утра, патрульные получили вызов, что возле населенного пункта Малехов, рядом с остановкой общественного транспорта на автодороге Киев - Чоп, неизвестный убивает собаку. Экипаж 3-го батальона немедленно приехал на место происшествия и увидел жуткую ситуацию: мужчина куском стекла расчленил собаку. Внутренности он складывал в пакет", - рассказали копы.
Злоумышленник - 34-летний житель Ривненской области - свой поступок объяснить не смог. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу полиции и эксперта.
В полиции напомнили, что в Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса злоумышленник в случае доказательства вины может получить до восьми лет лишения свободы.
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