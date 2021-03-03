Конфликт на дороге под Киевом / скриншот видео
Под Киевом на Софиевской Борщаговке произошел инцидент на дороге, в результате которого одному из его участников пришлось скрыться.
Как пишет "Киев оперативный", водителю Skoda не понравилось, что его на дороге "подрезала" водитель Hyundai. Решив "разобраться" с ней, он объехал машину и забрызгал женщину-водителя баллончиком.
Продолжение истории оказалось неожиданным.
"За неё вступился мужчина из другого авто, но тут водитель Skoda стал не таким смелым и уехал с места", - сказано в сообщении.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В Днепре двое водителей устроили драку прямо на проезжей части: инцидент попал на видео
- На мосту Метро в Киеве конфликт между водителями перерос в драку и попал на видео
- В Киеве мужчина открыл огонь по людям с балкона (фото)
- "Монтировкой отх**ячу": в Киеве водитель маршрутки избил пьяного "зайца" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram