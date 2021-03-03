За женщину вступился другой водитель.

Под Киевом на Софиевской Борщаговке произошел инцидент на дороге, в результате которого одному из его участников пришлось скрыться.

Как пишет "Киев оперативный", водителю Skoda не понравилось, что его на дороге "подрезала" водитель Hyundai. Решив "разобраться" с ней, он объехал машину и забрызгал женщину-водителя баллончиком.

Продолжение истории оказалось неожиданным.

"За неё вступился мужчина из другого авто, но тут водитель Skoda стал не таким смелым и уехал с места", - сказано в сообщении.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН