В заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников. Однако вместо медицинской терапии их лишали свободы и пытали.

В Киевской области полиция разоблачила группу лиц, которые незаконно удерживали людей в псевдореабилитационном центре.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Установлено, что в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников. Однако вместо медицинской терапии они оказались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

«20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские Бучанского районного управления полиции установили владельца автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу, что в селе Петропавловская Борщаговка, располагался один из «реабилитационных центров».

Читайте такжеУгрожали "пустить по кругу": в Киеве сирота рассказала, как полицейские "выбивали" из нее признание (фото)

Правоохранители обнаружили, что там незаконно удерживали по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Людей, которых удерживали в «центре», подвергали пыткам.

Как выяснилось, этот так называемый «центр» не имел ни одной разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

По данным следствия, к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле лечение не проводили, а пытали людей.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд, добавили в полиции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская